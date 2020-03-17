В Москве скончался политик и писатель Эдуард Лимонов

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Как оказалось, 77-летний Лимонов болел. Во вторник ему сделали сразу две операции, но начались проблемы с горлом, а за ними воспаление.

Эдуард Лимонов возглавлял Национал-большевистскую партию, был в оппозиции к Владимиру Путину, организовывал многочисленные акции протеста. В 2013 году негативно отозвался о Евромайдане, в 2014-м поддержал аннексию Крыма, в 2015-м призвал закрыть «вражеские» оппозиционные СМИ. Высказывал симпатии сепаратистам на Донбассе.