В Москве скончался политик и писатель Эдуард Лимонов

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Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Как оказалось, 77-летний Лимонов болел. Во вторник ему сделали сразу две операции, но начались проблемы с горлом, а за ними воспаление.

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Эдуард Лимонов возглавлял Национал-большевистскую партию, был в оппозиции к Владимиру Путину, организовывал многочисленные акции протеста. В 2013 году негативно отозвался о Евромайдане, в 2014-м поддержал аннексию Крыма, в 2015-м призвал закрыть «вражеские» оппозиционные СМИ. Высказывал симпатии сепаратистам на Донбассе.
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Тэги: НБП нацболы Украина-Россия Персона: Сергей Шаргунов Эдуард Лимонов Город: Санкт-Петербург

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