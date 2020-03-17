Верховный суд отклонил жалобу Ассоциации журналистов на отказ Экономического суда

Ранее было решено не рассматривать вопрос об изменении правил прохода в здания столичных судов журналистов с профессиональной аппаратурой.

В октябре 2019 года БАЖ обратилась к председателю Минского городского суда Павлу Коршуновичу с предложением изменить инструкцию о порядке посещения зданий городского и районных судов Минска, отдельные положения которой, по мнению организации, нарушают права журналистов.

В частности, по инструкции допуск представителей СМИ, а также «внос ими в здание суда радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры» возможен «по устному либо письменному согласованию с лицом, ответственным за взаимодействие со СМИ». В ассоциации полагают, что подобный порядок «является дискриминационным и препятствует осуществлению журналистами их профессиональных обязанностей».

В ответе на обращение Коршунович сообщил, что «оснований для корректировки положений инструкции не имеется».

Белорусская ассоциация журналистов попыталась оспорить правомерность действия упомянутой инструкции. Однако 9 января этого года Экономический суд Минска отказался принять заявление БАЖ, аргументировав это тем, что ассоциация не может оспорить документ судебного органа. К аналогичному выводу 31 января пришла и апелляционная инстанция того же суда.

Кассационную жалобу БАЖ на решение экономического суда столицы 17 марта рассматривала коллегия Верховного суда по экономическим делам в составе судей Андрея Плотникова, Виктора Курило и Татьяны Миколенко.

«Для принятия решения о необходимости рассмотрения в экономических судах необходимо, чтобы этот правовой акт нарушал права граждан, индивидуальных предпринимателей либо юридических лиц, — отметил заместитель председателя ассоциации Олег Агеев. — Если посмотреть внимательно, то оспариваемая инструкция распространяет свое действие на журналистов. Порядок проноса аппаратуры в здания судов Минска сформулирован таким образом, что, помимо ограничения права журналистов пользоваться аппаратурой в здании судов, вводится еще необходимость получения какого-то согласования [на пронос техники]».

Судебная коллегия ВС постановила оставить решения Экономического суда Минска и его апелляционной инстанции без изменений. Судья Плотников отметил, что данное постановление вступает в силу с момента его принятия и может быть обжаловано и опротестовано в порядке надзора.

Агеев сообщил, что БАЖ обжалует это решение у председателя Верховного суда.