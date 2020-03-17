Ученые выяснили, как имунная система борется с коронавирусом

Механизм преодоления новой вирусной инфекции практически не отличается от борьбы с обычным гриппом. Это значит, что исследование способно помочь в разработке вакцины от коронавируса.

«Это открытие важно тем, что мы впервые по-настоящему поняли, как наша иммунная система борется с новым коронавирусом», — говорит соавтор исследования, австралийский профессор Кэтрин Кедзирска, передает Би-би-си со ссылкой на журнал Nature Medicine.

В одну из австралийских больниц попала 47-летняя китаянка, которая выздоровела через 14 дней.

Кедзирска пояснила, что исследователи «в полном объеме изучили реакцию иммунной системы этой пациентки».

За три дня до того как женщина пошла на поправку, в ее крови были замечены специфические клетки. По словам Кедзирской, примерно в это же время незадолго до выздоровления те же клетки появляются и в крови болеющих обычным гриппом.

«Нас очень порадовали эти результаты и тот факт, что мы смогли зафиксировать появление иммунных клеток у инфицированных пациентов накануне клинического улучшения», — рассказала профессор, добавив, что более десятка ученых четыре недели круглосуточно проводили анализы, чтобы добиться этих результатов.

Многие эксперты высоко отозвались об исследовании, которое проводилось в Институте инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне.

Открытие ученых может ускорить разработку вакцины и потенциальных лекарств для лечения этой инфекции.