Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон выписались из больницы после коронавируса

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В Австралии актер участвовал в съемках фильма об Элвисе Пресли. Их пришлось отложить на неопределенное время из-за заражения COVID-19.

Об этом сообщает Би-би-си.

«Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура, — рассказывал он в прошлый четверг в «Инстаграме». — Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными».

Хэнкс — не единственный актер, заразившийся коронавирусом. Британец Идрис Элба в понедельник сообщил в «Твиттере», что анализы показали наличие вируса в его организме.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Том Хэнкс Рита Уилсон Идрис Элба

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