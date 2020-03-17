Юрий Губаревич победил в голосовании за единого кандидата от оппозиции в Барановичах

О победе главы движения «За Свободу» над и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николаем Козловым и сопредседателем оргкомитета «Белорусской христианской демократии» Ольгой Ковальковой сообщили БелаПАН в пресс-службе движения.

Всего на встрече зарегистрировались 79 человек, получили бюллетени 75, проголосовали 74. Голоса распределились следующим образом: Юрий Губаревич — 47, Николай Козлов — 14, Ольга Ковалькова — 8. Признаны недействительными 5 бюллетеней.

Штаб праймериз объявил о прекращении поездок в регионы с 18 марта по 2 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

16 марта о выходе из праймериз заявил сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец, 17 марта аналогичным образом поступил и зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

Ранее процедура праймериз прошла в Городке, Витебске, Новополоцке, Миорах, Шарковщине, Поставах, Лепеле, Березе, Бресте, Дрогичине, Пинске и Столине. В большинстве городов со значительным перевесом побеждал Северинец.