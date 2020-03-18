Глава БПЦ установил правила для борьбы с COVID-19 в православных храмах

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, установил ряд правил, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19 в православных храмах страны.

Правила перечислены в циркулярном письме, текст которого опубликован на информационном портале sobor.by .

В частности, православный иерарх приказал организовать обязательное дежурство церковных работников расположенных перед иконостасом высоких столиков с праздничными иконами — аналоев, а также около украшенных шкафчиков с чтимыми иконами и святынями — кивотов. Дежурным надлежит протирать иконы и святыни спиртосодержащими жидкостями или иными антисептиками «после каждого целования верующими».

При этом митрополит Павел считает возможным на период эпидемии воздержаться от целования святынь и заменить его поклоном.

Священнослужителям рекомендовано воздержаться от благословения посредством целования руки. В храмах следует рассмотреть возможность применения одноразовых стаканов для запивки после причащения богослужебным литургическим хлебом либо вовсе отказаться от его запивки. В первом случае одноразовую посуду необходимо собрать и утилизировать сразу после богослужения.

Настоятелям приходов и монастырей надлежит особо следить за соблюдение чистоты и санитарии, а также за регулярностью влажной уборки, в том числе с антисептиками, в местах скопления людей.

Кроме того, им следует напоминать людям о личной ответственности за свое здоровье и перед окружающими, а также рекомендовать прихожанам в случае недомогания или признаков вирусной инфекции незамедлительно обращаться к врачу и воздержаться от участия в общественной церковной молитве до полного выздоровления.

На официальном портале Белорусского экзархата Московского патриархата опубликована инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, утвержденная Священным синодом Русской православной церкви. В этом документе тоже говорится о необходимости повсеместного использования обеззараживающих средств, одноразовой посуды и гигиенических перчаток.

Помимо прочего, установлено в промежутках между актами таинства крещения дезинфицировать купель, во время миропомазания или помазания елеем использовать одноразовые ватные палочки, которые впоследствии необходимо сжигать.

До особого распоряжения приостановлена работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

Напомним, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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