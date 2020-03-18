Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В среду, 18 марта, в Беларуси в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления (лишь днем на Витебщине скажется влияние фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются только во второй половине дня в некоторых районах Витебской области. Ветер юго-западный порывистый.

Столбик термометра в регионах страны будет находится в следующих пределах: