Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
В среду, 18 марта, в Беларуси в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления (лишь днем на Витебщине скажется влияние фронтального раздела).
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются только во второй половине дня в некоторых районах Витебской области. Ветер юго-западный порывистый.
Столбик термометра в регионах страны будет находится в следующих пределах:
- Брест +14..+16°C;
- Витебск +8..+10°C;
- Гомель +10..+12°C;
- Гродно +12..+14°C;
- Могилев +10..+12°C;
- Минск +11..+13°C.