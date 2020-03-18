Кто сможет пересечь белорусско-российскую границу по железной дороге

Российская железная дорога выступила с объяснением по поводу сообщения с Беларусью.

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Как отмечает пресс-служба РЖД, все поезда дальнего следования в сообщении с Беларусью «продолжат курсирование согласно действующему графику»: «Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России».

О том, как будет организовано движение поездов через Беларусь в российский эксклав — Калининградскую область — в разъяснении РЖД ничего не говорится. Пока известно только, что на территории Литвы, куда также запрещен въезд иностранцев и где введен карантин, посадки и высадки пассажиров не будет.

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 Россия запретила въезд иностранцев с 0 часов 18 марта до 0 часов 1 мая.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что поезда между Беларусью и Россией будут ходить по прежнему расписанию до 0 часов 19 марта, а со дня вступления в силу запрета изменяются маршруты пограничных поездов: они будут следовать до последней белорусской приграничной станции.

Ранее из-за закрытия границ было отменено пассажирское сообщение Беларуси с Литвой, Латвией, Украиной, Польшей и Чехией. Грузовые поезда следуют в обычном режиме.

Авиакомпания «Белавиа» с 18 марта по 30 апреля не будет летать в российские города Воронеж, Краснодар, Казань, Москва (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. В то же время РФ разрешила летать через свою территорию транзитом. Автобусный перевозчик — госпредприятие «Минсктранс» — с вечера 17 марта отменил рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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