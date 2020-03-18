Чистая прибыль предприятий Минска рухнула за год почти на треть

/ Экономика
Просмотров: 115

По данным Главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в январе 2020-го по сравнению с январем 2019-го снизилось с 394 до 353 (на 10,4%), их удельный вес — с 28,3% до 25,4.


«Пессимистичный сценарий теперь является оптимистичным». COVID-19 несет угрозу экономике Беларуси

Чистая прибыль организаций на 1 февраля 2020-го составила 285,8 млн рублей, что на 27,1% меньше, чем в январе 2019-го. Прибыль до налогообложения составила 368,9 млн (на 22,5% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 8,7% до 546 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9 и 11,5% соответственно (в январе 2019 года — 8,4 и 10,8%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 6 млрд 51,8 млн рублей, или на 1,8% больше, чем в январе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 1,7% до 4 млрд 728,9 млн рублей.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусская экономика Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Эксперт спрогнозировал Беларуси стагнацию в 2020 году

Эксперт спрогнозировал Беларуси стагнацию в 2020 году

Рывка не будет. Экономисты предсказывают рост ВВП всего на 2%

Рывка не будет. Экономисты предсказывают рост ВВП всего на 2%

На фоне экономических поражений Лукашенко пришлось вспомнить Великую Победу 70-летней давности

На фоне экономических поражений Лукашенко пришлось вспомнить Великую Победу 70-летней давности

Жесткая посадка белорусской экономики: взлета может не быть

Жесткая посадка белорусской экономики: взлета может не быть