Чистая прибыль предприятий Минска рухнула за год почти на треть

По данным Главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций в январе 2020-го по сравнению с январем 2019-го снизилось с 394 до 353 (на 10,4%), их удельный вес — с 28,3% до 25,4.

Чистая прибыль организаций на 1 февраля 2020-го составила 285,8 млн рублей, что на 27,1% меньше, чем в январе 2019-го. Прибыль до налогообложения составила 368,9 млн (на 22,5% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 8,7% до 546 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 9 и 11,5% соответственно (в январе 2019 года — 8,4 и 10,8%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 6 млрд 51,8 млн рублей, или на 1,8% больше, чем в январе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 1,7% до 4 млрд 728,9 млн рублей.