Огромные очереди на границе сохраняются

/ Общество
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На литовском и польском направлениях на границе Беларуси сохраняется напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей.

Как сообщили в Госпогранкомитете, выезда в Литву ожидает более 830 фур:

  • «Каменный Лог» — более 480;
  • «Привалка» — более 280;
  • «Бенякони» — более 70.

Несколько меньше грузовиков стоит в «колейке» на белорусско-польской границе — 680:

  • «Козловичи» — более 650;
  • «Брузги» — более 30.

Значительно улучшилась ситуация на латвийском направлении:

  • «Урбаны» — более 20.

Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.

Отметим, что после того, как  Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.
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Тэги: очереди фур на границе