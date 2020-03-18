Огромные очереди на границе сохраняются
На литовском и польском направлениях на границе Беларуси сохраняется напряженная ситуация с пропуском большегрузных автомобилей.
Как сообщили в Госпогранкомитете, выезда в Литву ожидает более 830 фур:
- «Каменный Лог» — более 480;
- «Привалка» — более 280;
- «Бенякони» — более 70.
Несколько меньше грузовиков стоит в «колейке» на белорусско-польской границе — 680:
- «Козловичи» — более 650;
- «Брузги» — более 30.
Значительно улучшилась ситуация на латвийском направлении:
- «Урбаны» — более 20.
Напомним, 15 марта в связи COVID-19 свою границу для иностранцев закрыла Польша, с 16 марта режим запрета ввела Украина, а также это сделала Литва, 17 марта — примеру соседей последовала Латвия.
Отметим, что после того, как Москва приняла решение частично закрыть границу, Беларусь оказалась в своеобразном кольце.