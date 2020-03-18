Обвал мировых цен на нефть продолжается

Мировые цены на «черное золото» продолжают рушиться. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, в частности, нефть марки Brent теряет 1,57% и торгуется на уровне 28,28 доллара за баррель.

Падает и цена на легкую нефть марки WTI. Минус составляет 2,45% — 26,66 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса привела к снижению потенциального спроса на нефть в мире. При этом крупнейшие нефтедобывающие страны (Россия и Саудовская Аравия) не смогли договориться о согласованной политике в нефтяной сфере, и это на прошлой неделе породило высокую волатильность на валютном рынке, котировки которого зависят от цен на нефть.