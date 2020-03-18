Доллар взлетел на открытии торгов 18 марта

Американская валюта взлетела на открытии торгов Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 18 марта.

Доллар добавляет сразу 0,0607 пункта и торгуется на уровне 2,428 белорусского рубля.

Сильно укрепляется и евро. Плюс составляет 0,0424 пункта — 2,6759 белорусского рубля.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.