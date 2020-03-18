Видеофакт. Сотрудники ГАИ, открыв огонь, задержали ранее судимого угонщика
МВД опубликовало видео погони со стрельбой на трассе М3.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, инцидент произошел накануне.
Все началось с сообщения об угоне в Бресте желтого «Фольксваген-Транспортера».
В ходе розыска выяснилось, что микроавтобус «уже находится в столице».
На след «Фольксвагена» сыщики вышли в Логойском районе — автомобиль ехал по трассе М3 в направлении Витебской области.
В ходе преследования «водитель требованиям об остановке не подчинялся».
«После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем — по автомобилю. Когда «Фольксваген» остановился», — отметила Чемоданова.
Водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан.
Во время разбирательства выяснилось, что беглецом оказался ранее судимым 50-летний житель Витебской области.
В настоящее время задержанный находится в ИВС. СК открыл уголовное производство.