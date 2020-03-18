Видеофакт. Сотрудники ГАИ, открыв огонь, задержали ранее судимого угонщика

МВД опубликовало видео погони со стрельбой на трассе М3.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, инцидент произошел накануне.

Все началось с сообщения об угоне в Бресте желтого «Фольксваген-Транспортера».

В ходе розыска выяснилось, что микроавтобус «уже находится в столице».

На след «Фольксвагена» сыщики вышли в Логойском районе — автомобиль ехал по трассе М3 в направлении Витебской области.

В ходе преследования «водитель требованиям об остановке не подчинялся».

«После неоднократных предупреждений о применении оружия последовали несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем — по автомобилю. Когда «Фольксваген» остановился», — отметила Чемоданова.

Водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан.

Во время разбирательства выяснилось, что беглецом оказался ранее судимым 50-летний житель Витебской области.

В настоящее время задержанный находится в ИВС. СК открыл уголовное производство.