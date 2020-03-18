До конца 2020 года в Беларуси продлевается госрегулирование цен на сахар

/ Экономика
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Срок государственного регулирования цен на белый кристаллический сахар в Беларуси продлевается с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно.

Данное решение согласовано коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В Беларуси установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Основанием для введения государственного ценового регулирования было ухудшение эффективности работы организаций сахарной отрасли Беларуси вследствие перепроизводства белого сахара как в странах Евразийского экономического союза, так и на мировом рынке, отмечается в сообщении ЕЭК.
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Тэги: сахар цены на сахар госрегулирование цен

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