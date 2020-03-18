Почему доллар взметнулся вверх

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду начались со значительного роста курса иностранных валют.

Значительный рост курсов иностранных валют в Беларуси стал следствием событий в России и на мировом нефтяном рынке, считают эксперты.

«Нефть сейчас торгуется на мировом рынке в районе 29,6 доллара за баррель. 18 марта стоимость нефти на мировом рынке опустилась до минимального уровня с января 2016 года», — прокомментировал БелаПАН ситуацию старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Он обратил внимание, что из-за проседания цен на нефть в России 18 марта выросли курсы иностранных валют — доллар подорожал до 77-79 российских рублей.

«Как следствие, стали расти курсы доллара и евро в Беларуси. Если нефть продолжит снижаться, давление на российский и белорусский рубль будет продолжать расти. Оцифровать, как именно будет развиваться ситуация, довольно сложно ввиду того, что сохраняется высокая неопределенность с тем, как именно будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса в мире», — отметил Иосуб.

По мнению аналитиков финансового рынка, сдерживать дальнейшее падение цен на нефть могут объективные факторы.

«Стоимость нефти на мировом рынке приближается к себестоимости ее добычи. С учетом этого фактора возможности для дальнейшего падения цен на нефть ограничены. Если цены на нефть начнут стабилизироваться, тогда и ситуация на валютных рынках России и Беларуси станет более спокойной», — предположил в комментарии БелаПАН старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Как сообщалось, Нацбанк на прошлой неделе заявил, что из-за волатильности на валютном рынке не станет отказываться от нынешнего режима курсообразования (плавающего курса).