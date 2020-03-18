Официально: в Беларуси число зараженных COVID-19 выросло на 40%

По последним данным Минздрава, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси заметно увеличилость.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным на восемь утра «девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными». Итого на сегодняшний день — 51 человек.

Кроме этого, отметили в Минздраве, «на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни».

Из больниц выписаны пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.

По информации Минздрава, с начала регистрации в Беларуси коронавируса COVID-19 17 случаев — завозные. Из них четыре последние (из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга) были выявлены при проведении санитарно-карантинного контроля. Остальные — подтверждены у изолированных пациентов, относящихся к контактам первого уровня.

Продолжается медицинское наблюдение за 1.960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2.700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

«Министерством здравоохранения разработаны приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с вирусом. В настоящее время принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц», — отмечается в сообщении министерства.

В Минздраве также заверили, что в стране достаточно средств и возможностей, в том числе коечного фонда, для организации помощи пациентам с выявленным вирусов и изоляции контактов первого уровня.

Напомним, ранее Минздрав официально подтверждал заражение в Беларуси 36 человек.

Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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