В Минске молодой мужчина уехал с работы на дорогом «Мерседесе» и пропал

В Минске почти неделю ведутся поиски 31-летнего Артема Буракова.

Как сообщается, молодой человек (проживает в столице на улице Есенина, 47) уехал вечером 12 марта с работы (АЗС «Белоруснефть», Колодищи, улица Танковая) на своем автомобиле (на фото на странице ПСО «Ангел» в соцсетях он изображен рядом с дорогим «Мерседесом) в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении родные и близкие ничего не знают.