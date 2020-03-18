Минздрав: принцип работы поликлиник из-за COVID-19 скорректирован

Министерство здравоохранения скорректировало работу поликлиник для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Теперь для температурящих пациентов в поликлиниках должен быть обеспечен отдельный вход. Пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями медпомощь должна оказываться на дому.

Также предписано перепрофилировать отделения дневного пребывания в инфекционные отделения (кабинеты) для приема пациентов с повышенной температурой, признаками респираторных заболеваний.

Должны быть задействованы на приеме пациентов с повышенной температурой, признаками ОРИ врачей-специалистов.

С учетом возможностей временно должны быть ограничены плановые мероприятия по диспансеризации населения, вакцинации, скрининги (в том числе маммография, флюорография и другие).

Такие ограничения коснутся реабилитационных и физиотерапевтических мероприятий, а также плановых приемов стоматологов и направлений людей старше трудоспособного возраста на медико-социальную экспертизу.

Вместе с тем, отметили в Минздраве, предписано организовать на дому:

забор биологического материала для плановых лабораторных исследований;

выполнение функциональных исследований.

Выдача выписок из амбулаторных карт по запросам пациентов и других организаций здравоохранения будет обеспечена в электронном формате, рецепты пациентам с хронической патологией должны доставляться на дом.

Для этого медицинское ведомство предписало подведомственным предприятиям предусмотреть дополнительные расходы на транспортные услуги медработникам.

В поликлиниках, согласно приказу, должен быть необходимый запас рентгеновской пленки, а больничные разрешено выдавать на максимальный срок, предусмотренный законодательством.

Кроме того, говорится в приказе, на период оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и их контактам первого уровня медикам полагаются дополнительные надбавки, а работающим «в круглосуточном закрытом режиме» — питание.

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