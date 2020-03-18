Больше киберспорта: VOKA выступит партнером киберспортивного турнира SchoolCup 2020

VOKA продолжает поддерживать и развивать белорусский киберспорт, тем самым вовлекая все больше пользователей в это направление.

Теперь видеосервис не только предоставляет возможность следить за ходом различных турниров, но и выступает в качестве партнера одного из крупнейших молодежных киберспортивных турниров страны — SchoolCup 2020, который в этом году пройдет онлайн.

Особенность SchoolCup 2020 — проведение чемпионата онлайн. Кибертурнир проводится по трем игровым дисциплинам — Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Fortnite.

Квалификационные игры пройдут онлайн с 11 по 19 апреля. С 25 апреля по 10 мая состоится групповой онлайн-этап в формате каждый с каждым для определения финалистов кубка. Финальные игры по всем трем дисциплинам состоятся 15 и 16 мая.

Все матчи, начиная с группового этапа, будут сопровождаться прямой трансляцией на VOKA.

Зарегистрироваться на турнир можно на сайте до 8 апреля.

Победители SchoolCup 2020 получат не только призы и медали, но и титулы чемпионов Республики Беларусь. Фирменный кубок турнира также вручат учреждению среднего образования выигравшей команды.

К соревнованиям допускаются учащиеся белорусских школ, лицеев и гимназий в возрасте от 13 до 18 лет. Участие в турнире бесплатное.

Организатором кубка является киберспортивная организация esportsby при поддержке Министерства образования и Белорусской федерации компьютерного спорта.

Благодаря поддержке VOKA пользователи видеосервиса первыми узнают актуальные новости о ходе турнира и его самых интересных событиях, а победители получат приятные призы от видеосервиса.