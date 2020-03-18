Биржа: белорусский рубль вновь рухнул к доллару и евро

Очень сильное падение белорусского рубля к американской и европейской валютам продолжается.

На торгах в среду, 18 марта, эти валюты серьезно подорожали, обновив в Беларуси исторические максимумы.

Так, доллар вырос на 7,4 копейки (+3,13%) и составил 2,4413 белорусского рубля за доллар, а евро на 5,05 копейки (+1,92%) — 2,684 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 3,38 копейки (-1,06%) — 3,1913 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. На торгах в среду американская валюта подскочила в России до 79 рублей — максимум с 2016 года.

Это произошло после того, как цена нефти марки Brent упала ниже 28 долларов впервые с января 2016 года. 18 марта она подешевела на 2,5% и опустилась до 27,87 доллара за баррель по данным на 13.00.

Давление на нефть продолжают оказывать перспективы значительного спада спроса на фоне распространения коронавируса. На фоне пандемии и резкого снижения экономического роста наряду с растущей напряженностью в финансовой сфере эксперты прогнозируют неизбежность погружения мировой экономики в рецессию.

Национальный банк Беларуси на прошлой неделе заявил, что из-за волатильности на валютном рынке не станет отказываться от нынешнего режима курсообразования — плавающего курса.

«В этих условиях именно гибкий плавающий курс позволяет адекватно реагировать на конъюнктурные шоки и при этом не допускать диспропорций в соотношении спроса на иностранную валюту и ее предложения на внутреннем валютном рынке», — подчеркнули БелаПАН в пресс-службе регулятора и обратили внимание, что Нацбанк «по-прежнему не устанавливает каких-либо целей по уровню курса белорусского рубля или темпам его изменения».