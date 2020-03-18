«Белавиа» cообщила, как быть пассажирам, которым ограничен въезд в ЕС из-за COVID-19

Авиакомпания «Белавиа» изменит дату вылета или вернет средства пассажирам, которые приобрели билеты в страны ЕС с периодом полета до 16 апреля, но не смогут вылететь из-за введеных ограничений по коронавирусу.

Как поясняет авиаперевозчик, страны ЕС решили с 18 марта ограничить все второстепенные поездки для граждан третьих стран, в том числе белорусов, до 16 апреля, чтобы не допустить распространение болезни COVID-19.

Вернуть средства или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года, сообщает «Белавиа».

«Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — говорится в сообщении.

Ранее «Белавиа» полностью или частично отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Кипр, Латвию, Литву, Ливан, Молдову, Польшу, Россию, Сербию, Туркменистан, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.