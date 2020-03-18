Назначена дата рассмотрения Верховным судом апелляции братьев-смертников из Черикова

Дело приговоренных к смертной казни братьев из Черикова Ильи и Станислава Костевых Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрит 24 апреля.

Как сообщает сайт кампании «Правозащитники против смертной казни» со ссылкой на сестру осужденных Анну Костеву, судебный процесс начнется в девять утра.

Она также сообщила правозащитникам, что после вынесения смертного приговора братьям вся ее семья — сестры, мама и дети — из-за травли были вынуждены уехать из города.

10 января этого года Могилевский областной суд приговорил 21-летнего Илью и 19-летнего Станислава Костевых к смертной казни.

Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы в апреле 2019 года.

По данным следствия, поводом для убийства стало обращение учительницы в правоохранительные органы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых, после чего семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

Убийство произошло в апреле 2019 года. По данным следствия, между обвиняемыми и их соседкой, которая была у них в школе учительницей, произошел конфликт. Поводом стало то, что соседка заявила правоохранителям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

После застолья дома пьяные братья пошли к своей бывшей учительнице, чтобы разобраться. Они убили соседку, украли компьютер и продукты питания, а затем, с целью скрыть следы преступления, подожгли дом.

По данным следствия, женщине было нанесено более ста ударов ножом.

По информации правозащитников, в 2019 году было казнено как минимум два человека. В июне стало известно о расстреле Александра Жильникова, которого вместе с Вячеславом Сухарко признали виновным по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. О судьбе Сухарко правозащитникам достоверно не известно, однако они склоняются к тому, что приговор в его отношении также может быть уже исполнен.