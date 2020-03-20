Лукашенко о погоде: пока все идеально для посевной
Александр Лукашенко высказал мнение, что прошедшая зима не должна создать больших проблем для посевной кампании.
Он отметил во время посещения частного предприятия «Адани», что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной, передает пресс-служба президента.
По его мнению, нынешняя «ситуация идеальная», поскольку «при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве».
Лукашенко считает, что в этой связи необходимо быстро посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы.
Это, по его словам, позволит в более ранние сроки уборку зерновых: «Пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная».
Глава государства также обратил внимание, что в целом в стране достаточно давно принимаются меры в связи с изменением климата, что позволяет выращивать новые виды культур, в частности арбузы.
Он напомнил, что в Беларуси уже «во многом давно перестроили растениеводство, да и животноводство пришлось перестраивать».