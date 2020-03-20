Лукашенко о погоде: пока все идеально для посевной

Александр Лукашенко высказал мнение, что прошедшая зима не должна создать больших проблем для посевной кампании.

Фото пресс-службы президента

Он отметил во время посещения частного предприятия «Адани», что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной, передает пресс-служба президента.

По его мнению, нынешняя «ситуация идеальная», поскольку «при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве».

Лукашенко считает, что в этой связи необходимо быстро посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы.

Это, по его словам, позволит в более ранние сроки уборку зерновых: «Пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная».

Глава государства также обратил внимание, что в целом в стране достаточно давно принимаются меры в связи с изменением климата, что позволяет выращивать новые виды культур, в частности арбузы.

Он напомнил, что в Беларуси уже «во многом давно перестроили растениеводство, да и животноводство пришлось перестраивать».