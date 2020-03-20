Беларусь накрывает новая эпидемия? Еще одного ранее судимого угонщика задержали сотрудники ГАИ

О втором похожем случае угона и погони за несколько последних дней сообщила пресс-служба МВД.

На днях сообщалось, что в Логойском районе сотрудники ГАИ со стрельбой задержали угонщика микроавтобуса «Фольксваген», сегодня стало известно о новом подобном случае.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сегодня ночью была погоня еще за одним микроавтобусом. Не подчинившись требованию сотрудников ГАИ об остановке, фургон начал скрываться.

Во время погони, один их экипажей ДПС на Слуцком шоссе «опередил фургон и разместил на дороге так называемый «еж». Наехав на него, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. Он был задержан и доставлен в больницу».

По данным правоохранителей, во время погони водитель «Фольксвагена» неоднократно нарушал правила дорожного движения, «создавая угрозу остальным участникам дорожного движения», а на улице Кижеватова и «вовсе столкнулся со служебным автомобилем».

Автобеглецом оказался 24-летний неоднократно судимый житель Брестчины, который, как сообщает милиция, признался в угоне «Фольксвагена» с улицы Тимошенко.