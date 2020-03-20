Минздрав опровергает информацию о первой смерти в Беларуси от COVID-19

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В Министерстве здравоохранения не подтвердили информацию о смерти от коронавируса жительницы Витебска.

Информацию о первой жертве в Беларуси от COVID-19 разместил сегодня сайт nn.by. В сообщении говорилось, что 18 марта в Витебске умерла 58-летняя женщина (ее госпитализировали с воспалением легких).


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Издание ссылается на слова родственников женщины, которые утверждают, что был проведен тест на коронавирус, который «оказался положительным».

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, «женщина действительно умерла, но от других болезней». От более подробных комментариев она отказалась.

По данным Минздрава, на утро 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Юлия Бородун

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