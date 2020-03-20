Минздрав опровергает информацию о первой смерти в Беларуси от COVID-19

Издание ссылается на слова родственников женщины, которые утверждают, что был проведен тест на коронавирус, который «оказался положительным».
Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун, «женщина действительно умерла, но от других болезней». От более подробных комментариев она отказалась.
По данным Минздрава, на утро 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.