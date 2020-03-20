В Минске из-за COVID-19 изменили график работы общественного транспорта

С понедельника, 23 марта, в Минске вносятся изменения в работу городского транспорта в утренние часы.

Как сообщили в пресс-службе Мингорисполкома, «период работы общественного транспорта столицы с наименьшими интервалами в движении в утренний период установлен с 7.00 до 9.00. Запланировано его продление до 10.00».

Как отмечается, изменения затронут 278 маршрутов. Подобные корректировки расписания ожидают и метрополитен, отметили городские власти.

По данным учреждения «Столичный транспорт и связь», за последнюю неделю ежедневное количество пассажиров в метро снизилось на 115 тыс., в наземном транспорте — на 102 тыс. «В целях профилактики коронавируса подвижной состав проходит регулярные обработки антисептиками», — отмечается в сообщении.

Вопрос изменения расписания общественного транспорта в Минске и начала занятий в вузах обсуждался на совещании у Александра Лукашенко 19 марта.

«Мы договаривались о том (Минздрав попросил), что нам надо сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов. Пусть студенты немножко позже начинают занятия в университетах, они будут позже ехать на общественном транспорте, когда основной поток рабочих попадет на свои предприятия. Это даже будет удобнее и для города», — сказал Лукашенко, заметив, что это решение прежде всего касается Минска.

Сегодня стало известно, что в некоторых вузах Беларуси скорректировано расписание занятий и приняты дополнительные меры профилактики в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Так, в Белорусском государственном университете принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок. На сайте Белорусского национального технического университета размещена информация о планах «запустить скорректированное расписание занятий с понедельника (23 марта)». Изменения в расписании занятий уже коснулись студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. С 23 марта время начала занятий в Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка перенесено с 8.00 на 9.45.

Пресс-служба Министерства образования сообщила в своем телеграм-канале, что в большинстве вузов «с учетом анализа транспортных потоков учебные занятия будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно».

Напомним, по данным на 20 марта, в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.

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