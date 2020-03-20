Спрыгнул с моста и пропал: в Жлобинском районе ищут молодого мужчину

В Жлобинском районе ведется поиск 30-летнего мужчины, который спрыгнул автомобильного моста в реку. Инцидент произошел накануне вечером.

Фото МЧС

По информации местного РОЧС, в 18:38 мужчина позвонил в дежурную часть и «анонсировал» свой поступок.

Прибывшие на место спасатели мужчину не обнаружили. Очевидцы рассказали, что он ехал на легковушке. На мосту остановился и сиганул вниз. Далее, по их словам, мужчина подплыл к берегу и пропал.

До сих пор о его судьбе ничего не известно.