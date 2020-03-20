«Приорбанк» временно приостановил выдачу кредитов

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«Приорбанк» сообщил о временной приостановке выдачи кредитов. Информация об этом размещена на официальном сайте банка.

«По организационным и техническим причинам в субботу 21.03.2020 и в понедельник 23.03.2020 выдача кредитов осуществляться не будет», — говорится в сообщении.


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В банке приносят извинения за возможные неудобства и отмечают, что о возобновлении выдачи кредитов будет сообщено дополнительно.

ОАО «Приорбанк» является самым крупным коммерческим банком Беларуси с западноевропейским капиталом, входит в группу Raiffeisen, а также в семерку системно значимых банков страны. Банк имеет разветвленную сеть отделений по всей Беларуси.

Ранее Государственный комитет по имуществу сообщал, что в этом году планирует провести аукцион по продаже акций «Приорбанка», принадлежащих государству.
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Тэги: банки кредиты Приорбанк

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