«Приорбанк» временно приостановил выдачу кредитов

«Приорбанк» сообщил о временной приостановке выдачи кредитов. Информация об этом размещена на официальном сайте банка.

«По организационным и техническим причинам в субботу 21.03.2020 и в понедельник 23.03.2020 выдача кредитов осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

В банке приносят извинения за возможные неудобства и отмечают, что о возобновлении выдачи кредитов будет сообщено дополнительно.

ОАО «Приорбанк» является самым крупным коммерческим банком Беларуси с западноевропейским капиталом, входит в группу Raiffeisen, а также в семерку системно значимых банков страны. Банк имеет разветвленную сеть отделений по всей Беларуси.

Ранее Государственный комитет по имуществу сообщал, что в этом году планирует провести аукцион по продаже акций «Приорбанка», принадлежащих государству.