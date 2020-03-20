«Обычная безглуздица, это тупость, глупость». Лукашенко жестко прошелся по России

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Александр Лукашенко жестко высказался о решении россиян, которые не захотели брать в Таиланде на свой борт граждан Беларуси.

Фото пресс-службы президента

Говоря о белорусских отпускниках, которые, несмотря на предупреждения, все же уехали отдыхать за границу, глава государства высказал непонимание: «Сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать».


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Тем не менее, отметил он, уже поставлена задача соответствующим органам и службам помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину.

«Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет «интеграция»», — резюмировал Лукашенко.

19 марта президент заявил, что российские власти слабо работают по возврату своих граждан из Польши. На совещании по эпидемиологической ситуации в Беларуси он поручил руководителю своей Администрации Игорю Сергеенко помочь застрявшим в Польше россиянам.

Он отметил, что страны в связи с распространением коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от ввоза инфекции, назвав такие решения «несусветной глупостью».

Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.

Ранее сообщалось, что российские военные эвакуировали из Уханя десять белорусов.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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