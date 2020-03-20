Лукашенко: сморкаешься, кашляешь — не трави людей, сиди дома

По мнению Александра Лукашенко, ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры.

Он призвал чиновников, заставить людей «отвечать за себя и тех, кто рядом».

«Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси», — заявил он, заметив, что правительства многих государства приняли очень жесткие меры в этом плане.

Как передает пресс-служба президента, Лукашенко заявил, что, несмотря за относительно спокойную ситуацию в стране, «успокаиваться не надо».

Глава государства вновь подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию в мире «психопатией».

Лукашенко с удовлетворением заметил, что белорусские медики хорошо сработали: «Не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».

Напомним, по данным на 20 марта в Беларуси было зафиксировано 69 случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Минздрава, с выздоровлением выписано 15 пациентов.

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