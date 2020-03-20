Как должны работать обменники: Нацбанк направил рекомендации банкам

Национальный банк направил в адрес банков рекомендации по обеспечению качественного и бесперебойного обслуживания физических лиц «в ситуации повышенного спроса на отдельные банковские операции».

«В складывающихся условиях, характеризующихся отсутствием по объективным причинам достаточного объема наличных долларов США, банкам необходимо подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения», — передает рекомендации пресс-служба регулятора.

Нацбанк также обратил внимание банков на необходимость «взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты».

Банкам также рекомендовано не завышать курс конверсии при снятии физическими лицами наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего (расчетного) банковского счета, в том числе счета по учету вклада (депозита), а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.

Помимо этого, банкам указано на недопустимость введения необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций, в том числе связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих (расчетных) банковских счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов.

19 марта Национальный банк предупредил о возможной нехватке наличных долларов из-за сокращения авиаперелетов из США в связи с коронавирусом.

«При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится иная иностранная валюта (например евро)», — подчеркнул регулятор.