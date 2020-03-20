В ближайшее время ночью будет до -12°С
В ближайшие дни погоду на территории страны будет определять холодный северо-атлантический антициклон, перемещающийся с территории Швеции на страны Балтии.
По прогнозам синоптиков, заметно похолодает. Температура воздуха в субботу, воскресенье и понедельник будет находиться в следующих пределах:
21.03.
- ночью -2..+3°С (при прояснениях до -4°С);
- днем 0..+5°С.
22.03.
- ночью -2..-9°С;
- днем -2..+4°С.
23.03.
- ночью -4..-10°С (в северных районах местами до -12°С);
- днем 0..+5°С.