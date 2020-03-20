В ближайшее время ночью будет до -12°С

/ Общество
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В ближайшие дни погоду на территории страны будет определять холодный северо-атлантический антициклон, перемещающийся с территории Швеции на страны Балтии.

По прогнозам синоптиков, заметно похолодает. Температура воздуха в субботу, воскресенье и понедельник будет находиться в следующих пределах:

21.03.

  • ночью -2..+3°С (при прояснениях до -4°С);
  • днем 0..+5°С.

22.03.

  • ночью -2..-9°С;
  • днем -2..+4°С.

23.03.

  • ночью -4..-10°С (в северных районах местами до -12°С);
  • днем 0..+5°С.
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Тэги: погода

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