Вьетнам отменил безвизовый режим с Беларусью

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Власти Вьетнама приняли решение временно приостановить действие безвизового режима с Беларусью.

Как отмечается в сообщении посольства РФ в Ханое, новые правила начнут действовать с 12:00 21 марта. Решение правительство Вьетнама приняло в одностороннем порядке в отношении граждан Беларуси и России.

В правительстве СРВ отметили, что данная мера является вынужденной и направлена на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Власти Вьетнама подчеркнули, что данное решение «носит временный характер».
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Тэги: Беларусь-Вьетнам безвизовый режим

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