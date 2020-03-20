Вьетнам отменил безвизовый режим с Беларусью

Власти Вьетнама приняли решение временно приостановить действие безвизового режима с Беларусью.

Как отмечается в сообщении посольства РФ в Ханое, новые правила начнут действовать с 12:00 21 марта. Решение правительство Вьетнама приняло в одностороннем порядке в отношении граждан Беларуси и России.

В правительстве СРВ отметили, что данная мера является вынужденной и направлена на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Власти Вьетнама подчеркнули, что данное решение «носит временный характер».