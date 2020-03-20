Посол РФ: все заявки «Белавиа» на рейсы в Москву будут приняты без ограничений

Рейс «Белавиа» для возврата белорусских граждан из аэропорта «Внуково» в Минск был осуществлен «при активном участии посольства России в Беларуси».

Как сообщили в пресс-группе диппредставительства, решение руководителя «Росавиации» Александра Нерадько по заявкам, поданным от имени компании «Белавиа» на совершение нерегулярных рейсов в любой аэропорт Москвы, «будет поддерживаться без каких-либо ограничений».

Также отмечается, что все белорусы, прибывающие в аэропорты Москвы из третьих стран, «находятся в поле зрения» дипломатов двух стран.

Как отметил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, «посольства России за рубежом оказывают необходимую поддержку также и белорусским гражданам, которые, как и россияне, оказались в эти дни далеко от дома — на территории ряда азиатских и европейских стран».

Так, по его словам, «при активной вовлеченности российских дипмиссий в Минске и Бангкоке, было оказано содействие возвращению белорусов в Москву из Таиланда, куда они попали "не по своей воле", направляясь во Вьетнам. Авиационные власти этой страны отказали в приеме самолета из-за коронавируса».

Мезенцев подчеркнул, что российская сторона ценит готовность белорусских коллег помочь гражданам России возвратиться домой.

«Наше взаимодействие подтверждает, что, несмотря, порой, на сложности и препятствия в диалоге, мы вместе обязаны укреплять наше конструктивное сотрудничество», — подчеркнул Мезенцев.