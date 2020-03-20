Еще одна сенсация: «Динамо-Брест» не смогло дома переиграть «Смолевичи»

Три матча — три сенсации. Таков итог старта призеров чемпионата Беларуси по футболу 2019 года.

Сначала серебряный призер первенства БАТЭ проиграл в гостях (1:3) РЦОР-БГУ.

Затем финишировавший третьим «Шахтер» уступил на своем поле (0:1) «Торпедо-БелАЗу».

И вот сегодня в борьбу по защите титула вступил чемпион.

Брестское «Динамо» в родных пенатах ушел от поражения в поединке со «Смолевичами» — 1:1.

В первом туре также сыграют: