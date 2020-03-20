Еще одна сенсация: «Динамо-Брест» не смогло дома переиграть «Смолевичи»

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Три матча — три сенсации. Таков итог старта призеров чемпионата Беларуси по футболу 2019 года.


Прошла жеребьевка 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу

Сначала серебряный призер первенства БАТЭ проиграл в гостях (1:3) РЦОР-БГУ.

Затем финишировавший третьим «Шахтер» уступил на своем поле (0:1) «Торпедо-БелАЗу».

И вот сегодня в борьбу по защите титула вступил чемпион.

Брестское «Динамо» в родных пенатах ушел от поражения в поединке со «Смолевичами» — 1:1.

В первом туре также сыграют:

  • 20.03. «Динамо» (Мн) — «Рух» (20:00, стадион «Динамо»);
  • 21.03. «Витебск» — «Городея» (14:00, ЦСК), «Ислочь» — «Неман» (16:00, стадион ФК «Минск»);
  • 22.03. «Слуцк» — «Славия» (14:00, Городской стадион), «Белшина» — «Минск» (16:00, стадион им. А.Прокопенко).
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Тэги: футбол-Беларусь Город: Брест

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