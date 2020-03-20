Макей назвал бредом заявление правительства РФ о несоблюдении Беларусью рекомендаций ВОЗ

МИД и другие государственные структуры Беларуси находятся в тесном контакте с российскими партнерами для решения вопроса о возвращении на родину белорусских граждан из третьих стран.

Как заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 20 марта в Минске в ответ на просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию, которая возникла в связи с решением России запретить въезд на свою территорию всем иностранцам, включая белорусов, соответствующие заявления уже сделаны главой белорусского государства.

«У меня вчера и позавчера состоялись телефонные разговоры с министром иностранных дел Лавровым. До позднего вечера вчера у нас был постоянный контакт с послом России Мезенцевым, — сказал Макей. — Мы обсуждали конкретные вопросы, разрешение конкретных ситуаций, в том числе и с доставкой наших белорусских граждан из аэропорта Внуково. Эти контакты продолжатся. Будем надеяться, что будет принято четкое и конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из третьих стран, куда они выехали по линии российских туроператоров. Надеемся, что белорусским гражданам будет позволено транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта».

По мнению главы МИД, такое решение соответствовало бы «тем положениям Союзного государства и соответствующему соглашению о правах наших граждан, которое существует между нашими странами».

На вопрос, будут ли на въезде в Беларусь проверять всех белорусских граждан, которые возвращаются из других стран, Макей сказал: «За эти вопросы отвечает Минздрав. Насколько мне известно, в аэропорту происходит проверка на предмет наличия температуры, проводятся соответствующие опросы граждан и предпринимаются все необходимые меры, связанные с обеспечением контроля за распространением этой эпидемии коронавируса».

Макей отметил, что сам не был аэропорту, но, по заверениям специалистов Минздрава, «все организовано на должном уровне».

«Надеемся, что эта ситуация сохранится, что пока поводов для беспокойства нет. Этот контроль позволяет достаточно оперативно выявлять какие-то опасные источники и принимать адекватные меры реагирования», — сказал глава МИД.

На просьбу прокомментировать заявление правительства России о том, что Беларусь не соблюдает рекомендации ВОЗ по борьбе с коронавирусом, Макей сказал: «Нет смысла даже комментировать этот бред, потому что мы все свои действия координировали со Всемирной организацией здравоохранения. И здесь находится страновой представитель ВОЗ, который уже несколько раз, я видел по телевидению, подтвердил, что Беларусь работает четко, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, не нагнетая панику, не организуя барьеры на пути передвижения товаров, не создавая проблем для торгово-экономического взаимодействия, одновременно принимая при этом эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса. Упрекать Беларусь в том, что мы не соблюдаем соответствующие рекомендации, абсолютно бессмысленно».