Укрзалізниця доставит белорусов на родину

Специальный рейс выполнит поезд «4 столицы» национального перевозчика грузов и пассажиров «Укрзалізниця».

Как сообщили в пресс-службе компании, 21 марта поезд № 31/32 сообщением Киев — Минск — Рига — Вильнюс доставит граждан Беларуси и балтийских стран на родину, а также вернет из трех стран в Украину своих соотечественников.

Такие действия «УЗ» связаны с тем, что многие украинцы «зависли» в связи с карантином, введенным из-за COVID-19.

Поезд отправится из Киева 21 марта в 12: 55 (в 13:55 по минскому времени) и прибудет на в следующие сутки:

в Минск в 00:05;

в Вильнюс в 03: 48;

в Ригу в 08: 29.

В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки:

в Шауляе в 21:58;

в Вильнюсе в 00:30.

В столицу Украины поезд прибудет в 16:42.