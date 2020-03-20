Укрзалізниця доставит белорусов на родину
Специальный рейс выполнит поезд «4 столицы» национального перевозчика грузов и пассажиров «Укрзалізниця».
Как сообщили в пресс-службе компании, 21 марта поезд № 31/32 сообщением Киев — Минск — Рига — Вильнюс доставит граждан Беларуси и балтийских стран на родину, а также вернет из трех стран в Украину своих соотечественников.
Такие действия «УЗ» связаны с тем, что многие украинцы «зависли» в связи с карантином, введенным из-за COVID-19.
Поезд отправится из Киева 21 марта в 12: 55 (в 13:55 по минскому времени) и прибудет на в следующие сутки:
- в Минск в 00:05;
- в Вильнюс в 03: 48;
- в Ригу в 08: 29.
В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки:
- в Шауляе в 21:58;
- в Вильнюсе в 00:30.
В столицу Украины поезд прибудет в 16:42.