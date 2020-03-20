Укрзалізниця доставит белорусов на родину

/ Общество
Просмотров: 441

Специальный рейс выполнит поезд «4 столицы» национального перевозчика грузов и пассажиров «Укрзалізниця».

Как сообщили в пресс-службе компании, 21 марта поезд № 31/32 сообщением Киев — Минск — Рига — Вильнюс доставит граждан Беларуси и балтийских стран на родину, а также вернет из трех стран в Украину своих соотечественников.

Такие действия «УЗ» связаны с тем, что многие украинцы «зависли» в связи с карантином, введенным из-за COVID-19.

Поезд отправится из Киева 21 марта в 12: 55 (в 13:55 по минскому времени) и прибудет на в следующие сутки:

  • в Минск в 00:05;
  • в Вильнюс в 03: 48;
  • в Ригу в 08: 29.

В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки:

  • в Шауляе в 21:58;
  • в Вильнюсе в 00:30.

В столицу Украины поезд прибудет в 16:42.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Украина коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Лукашенко и коронавирус. Скоро будем с «намордниками»

Лукашенко и коронавирус. Скоро будем с «намордниками»