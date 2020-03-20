Минское «Динамо» дома уступило «Руху»

Минское «Динамо» с поражения начало новый чемпионат Беларуси по футболу.

В первом туре подопечные Сергея Гуренко на своем поле уступили дебютанту высшей лиги — брестскому «Руху» — 0:1.

Таким образом, «бело-голубые» не стали исключением и, как и все лидеры минувшего первенства, неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ранее сообщалось, что прошлогодний победитель сыграл вничью, а призеры проиграли свои первые матчи.

Стартовый тур завершится встречами в субботу и воскресенье: