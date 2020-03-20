Минское «Динамо» дома уступило «Руху»

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Минское «Динамо» с поражения начало новый чемпионат Беларуси по футболу.

В первом туре подопечные Сергея Гуренко на своем поле уступили дебютанту высшей лиги — брестскому «Руху» — 0:1.

Таким образом, «бело-голубые» не стали исключением и, как и все лидеры минувшего первенства, неудачно стартовали в новом чемпионате.

Ранее сообщалось, что прошлогодний победитель сыграл вничью, а призеры проиграли свои первые матчи.

Стартовый тур завершится встречами в субботу и воскресенье:

  • 21.03. «Витебск» — «Городея» (14:00, ЦСК), «Ислочь» — «Неман» (16:00, стадион ФК «Минск»);
  • 22.03. «Слуцк» — «Славия» (14:00, Городской стадион), «Белшина» — «Минск» (16:00, стадион им. А.Прокопенко).
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Тэги: футбол-Беларусь

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