Польские власти рассказали, что делать иностранцам, у которых во время карантина закончились визы

/ Мир
Просмотров: 1342

Мигранты и иностранные туристы не должны переживать, если на момент введения в Польше карантина у них закончились визы или разрешения на временный вид на жительство.

Варшава / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили в Управление по делам иностранцев в Польше, во время эпидемии у них есть возможность продлить визы или получить разрешения на временный вид на жительство по почте.

«Они не должны возвращаться на родину и не будут депортированы из Польши, но они должны подать соответствующие заявления», — приводит «Радио Польша» слова представителя службы Якуба Дудзяка.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Польша карантин коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Одной ногой в кризисе. Белорусы скупают продукты, технику и валюту

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Коронавирус: по телевизору больше успокаивают, чем информируют

Лукашенко и коронавирус. Скоро будем с «намордниками»

Лукашенко и коронавирус. Скоро будем с «намордниками»