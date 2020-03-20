Польские власти рассказали, что делать иностранцам, у которых во время карантина закончились визы
Мигранты и иностранные туристы не должны переживать, если на момент введения в Польше карантина у них закончились визы или разрешения на временный вид на жительство.
Как сообщили в Управление по делам иностранцев в Польше, во время эпидемии у них есть возможность продлить визы или получить разрешения на временный вид на жительство по почте.
«Они не должны возвращаться на родину и не будут депортированы из Польши, но они должны подать соответствующие заявления», — приводит «Радио Польша» слова представителя службы Якуба Дудзяка.