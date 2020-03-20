В Беларуси за аренду надо будет платить больше

/ Экономика
Просмотров: 2338

С первого апреля в Беларуси вырастет базовая арендная величина. Она составит 17 рублей 85 копеек.

Фото pixabay.com

С 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го базовая арендная величина составляет 16,9 рубля. Таким образом увеличение составило 95 копеек.


COVID-19 в Беларуси. ИП просят снизить арендную плату из-за коронавируса

Базовая арендная величина ежегодно устанавливается Совмином с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором установлена.

Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в государственной собственности.

Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Беларуси или ее административно-территориальных единиц, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: базовая арендная величина аренда

Другие материалы на эту тему:

Прогноз: из-за повышения базовой арендной величины предприниматели повысят цены на 3-15%

Прогноз: из-за повышения базовой арендной величины предприниматели повысят цены на 3-15%

Гомельские предприниматели протестуют против очередного подорожания аренды

Гомельские предприниматели протестуют против очередного подорожания аренды

Гомельские власти обещают не бросать «своих предпринимателей»

Гомельские власти обещают не бросать «своих предпринимателей»

Гомельские предприниматели не хотят попасть в кабалу

Гомельские предприниматели не хотят попасть в кабалу