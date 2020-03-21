Собирается группа для поиска пропавшего в Пуховичском районе мужчины

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ПСО «Ангел» объявил о формировании группы для проведения поисковой операции.

Как отмечается, экипажи отправятся в Пуховичский район для поиска 74-летнего Николая Карасика.

Мужчина, проживающий в деревне Междуречье третьего марта был на почте в древне Светлый Бор откуда должен был пойти домой, но там так и не появился.

Место и время сбора группы в Минске: станция метро метро «Могилевская» (остановка общественного транспорта в сторону выезда из города; 08:20.

Сбор на месте: 10:00, деревня Междуречье, улица Центральная.
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Тэги: пропал человек Персона: Николай Карасик Город: Пуховичи

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