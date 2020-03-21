Вслед за британцами: белорусские войска проведут совместную тренировку с поляками

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси и Воздушные силы Польши проведут совместную тренировку по обмену информацией о полетах воздушных судов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, тренировка пройдет 25 марта «в рамках подготовки к совместным действиям по обеспечению безопасности в воздушном пространстве при проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году и Европейских игр в 2023 году».

Отмечается, что целью мероприятия является отработка совместных действий командования пунктов управления вооруженных сил Беларуси и Польши при обмене информацией о воздушной обстановке и полетах.

По мнению белорусских военных, предпринимаемые меры «повышают эффективность охраны государственной границы», а также дают возможность «отработать механизм действий в случае возникновения инцидентов в воздушном пространстве, повысить степень готовности к слаженным совместным действиям в случае акта воздушного терроризма».

В министерстве подчеркнули, что тренировка была спланирована еще в ноябре 2019 года и включена в план международного военного сотрудничества Беларуси и Польши на 2020 год.

Напомним, с 1 по 14 марта 28 британских морпехов участвовали в совместной тренировке «Зимний партизан» с миротворческой ротой 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне Лосвидо.

Тренировка проводилась в рамках подготовки белорусских военнослужащих к миротворческой деятельности ООН.