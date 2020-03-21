Заметно похолодало: атмосферный фронт накрыл Беларусь

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В субботу, 21 марта, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный атмосферный фронт и более прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части республики выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный порывистый (до 14 м/с).

Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица (объявлен желтый уровень опасности).

  • Брест +4..+6°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель +7..+9°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +3..+5°C;
  • Минск +1..+3°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погоду на территории страны будет определять холодный северо-атлантический антициклон, перемещающийся с территории Швеции на страны Балтии. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -12°С.
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