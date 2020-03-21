Заметно похолодало: атмосферный фронт накрыл Беларусь
В субботу, 21 марта, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный атмосферный фронт и более прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части республики выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный порывистый (до 14 м/с).
Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица (объявлен желтый уровень опасности).
- Брест +4..+6°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель +7..+9°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев +3..+5°C;
- Минск +1..+3°C.
ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погоду на территории страны будет определять холодный северо-атлантический антициклон, перемещающийся с территории Швеции на страны Балтии. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -12°С.