Заметно похолодало: атмосферный фронт накрыл Беларусь

В субботу, 21 марта, погоду на территории Беларуси в основном будет формировать малоактивный атмосферный фронт и более прохладная воздушная масса, поступающая с северных широт.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части республики выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный порывистый (до 14 м/с).

Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица (объявлен желтый уровень опасности).

Брест +4..+6°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель +7..+9°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев +3..+5°C;

Минск +1..+3°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погоду на территории страны будет определять холодный северо-атлантический антициклон, перемещающийся с территории Швеции на страны Балтии. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до -12°С.