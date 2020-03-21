Более тысячи человек умерло за минувшие сутки от COVID-19

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По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус COVID-19 продолжает массово забирать жизни.

Только за минувшие сутки было зарегистрировано более 24 тыс. новых случаев заражения, врачи не смогли спасти 1061 человека.

Общие цифры за весь период теперь выглядят так:

  • заражены — 276 113 человек;
  • умерли — 11 402;
  • выздоровели — 91 952.

По данным Минздрава, на утро 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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