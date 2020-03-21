ГАИ проводит спецмероприятие

В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции возьмут под усиленный контроль ключевую трассу Гомельской области.

Как сообщили в областной ГАИ, в настоящее время проходит массированная отработка автомагистрали М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин.

Отмечается, что в ходе поставленной задачи дорожная милиция будет нести службу, осуществляя гласный, негласный и смешанный контроль.

Особое внимание экипажи Дорожно-патрульной службы обратят на тех, кто не обращает внимание на дорожные знаки, регулирующие скоростные режимы.

В поле зрения будут находиться водители «под мухой», а также нарушителям других положений Правил дорожного движения.

Не останутся без внимания и пешеходы, которые должны помнить о своих обязанностях.

Сотрудниками ГАИ столичного региона будет взята под контроль дорога Р23 Минск — Микашевичи (на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов).

Также на территории Минской области появились мобильные датчики контроля скорости.

Радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.

По 12 апреля они будут находиться в следующих местах:

трасса М4 Минск — Могилев (могилевское направление;

дорога Р43 Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (Клецкий район);

дорога Р23 Минск — Микашевичи (58-й километр).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.