ГАИ проводит спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 6800

В эти выходные сотрудники Госавтоинспекции возьмут под усиленный контроль ключевую трассу Гомельской области.

Как сообщили в областной ГАИ, в настоящее время проходит массированная отработка автомагистрали М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин.


ГАИ предоставляет услугу оформления сделки за 15 рублей

Отмечается, что в ходе поставленной задачи дорожная милиция будет нести службу, осуществляя гласный, негласный и смешанный контроль.

Особое внимание экипажи Дорожно-патрульной службы обратят на тех, кто не обращает внимание на дорожные знаки, регулирующие скоростные режимы.

В поле зрения будут находиться водители «под мухой», а также нарушителям других положений Правил дорожного движения.

Не останутся без внимания и пешеходы, которые должны помнить о своих обязанностях.


Беларусь накрывает новая эпидемия? Еще одного ранее судимого угонщика задержали сотрудники ГАИ

Сотрудниками ГАИ столичного региона будет взята под контроль дорога Р23 Минск — Микашевичи (на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов).

Также на территории Минской области появились мобильные датчики контроля скорости.

Радары могут находиться в самых разных и неожиданных местах, как это было на 41-м километре дороги Р-28 Минск — Нарочь.

По 12 апреля они будут находиться в следующих местах:

  • трасса М4 Минск — Могилев (могилевское направление;
  • дорога Р43 Граница России — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи (Клецкий район);
  • дорога Р23 Минск — Микашевичи (58-й километр).

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения любителей быстрой езды получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей