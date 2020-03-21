Фотофакт. На МКАД опрокинулся самосвал
Просмотров: 372
Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 32-летний водитель самосвала, случилось накануне днем на Минской кольцевой автодороге.
Как сообщил мужчина, примерно за сто метров до аварии он заметил препятствие в виде стоящего авто. Начал тормозить, но тормоза не сработали.
Далее он прибегнул к торможению двигателем, что привело к ДТП: груженая «Скания» вылетела в кювет, где перевернулась.
Водитель был доставлен в больницу, сообщает УГАИ Минска.