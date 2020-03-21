Фотофакт. На МКАД опрокинулся самосвал

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 32-летний водитель самосвала, случилось накануне днем на Минской кольцевой автодороге.

Фото УГАИ Минска

Как сообщил мужчина, примерно за сто метров до аварии он заметил препятствие в виде стоящего авто. Начал тормозить, но тормоза не сработали.

Далее он прибегнул к торможению двигателем, что привело к ДТП: груженая «Скания» вылетела в кювет, где перевернулась.

Водитель был доставлен в больницу, сообщает УГАИ Минска.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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