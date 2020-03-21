Лукашенко назвал мерило нравственности и мудрости Беларуси

По мнению Александра Лукашенко, архипастырское служение митрополита Филарета внесло неоценимый вклад в формирование фундамента суверенной Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сказано в поздравлении по случаю 85-летия почетного патриаршего экзарха всея Беларуси, «Вы были вместе с народом в период становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но и в социальной сфере».

Кроме этого Лукашенко отметил усилия митрополита Филарета в построении «полноценных партнерских отношений между церковью и государством», а также работу по налаживанию межконфессионального диалога.

«Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости», — заявил глава государства, передает его пресс-служба.