Лукашенко назвал мерило нравственности и мудрости Беларуси

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По мнению Александра Лукашенко, архипастырское служение митрополита Филарета внесло неоценимый вклад в формирование фундамента суверенной Беларуси.

Фото из архива пресс-службы президента

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Как сказано в поздравлении по случаю 85-летия почетного патриаршего экзарха всея Беларуси, «Вы были вместе с народом в период становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но и в социальной сфере».

Кроме этого Лукашенко отметил усилия митрополита Филарета в построении «полноценных партнерских отношений между церковью и государством», а также работу по налаживанию межконфессионального диалога.

«Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости», — заявил глава государства, передает его пресс-служба.
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Тэги: церковь Персона: митрополит Филарет Александр Лукашенко

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