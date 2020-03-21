Провал Минфина: в Беларуси оказались не нужны гособлигации

Провалом завершилась попытка Министерства финансов разместить на внутреннем рынке государственные облигации.

Как сообщает ведомство, Минфин собирался занять по 100 млн долларов и евро на внутреннем рынке за счет размещения двух новых выпусков государственных облигаций.

Аукционы по размещению 267-го и 268-го выпусков валютных облигаций, проводившиеся 19 марта через Белорусскую валютно-фондовую биржу, признаны Минфином несостоявшимися, сообщается на сайте финансового ведомства.

Заимствования на внутреннем рынке Минфин привлекает для рефинансирования платежей по госдолгу.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд — на погашение основного долга.

Более 85% расходов будут связаны с выплатами в пользу восточных кредиторов. Речь идет о России, Китае и Евразийском фонде стабилизации и развития.