СКР: в Москве мужчина зарезал жену и ее родителей

/ Мир
Просмотров: 761

Семейная трагедия произошла сегодня ночью на северо-западе российской столицы.


На Солигорщине ранее судимый зарезал молодого сельчанина

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР, находясь в квартире на Волоколамском шоссе, мужчина зарезал 37-летнюю супругу, а также ее 60- и 59-летних отца и мать.

Следователи отметили, что после этого подозреваемый позвонил своим родителям и в полицию, сообщил о случившемся.

В момент преступления в жилище находились двое детей, которые не пострадали.

Все обстоятельства ЧП и мотивы мужчины должно выяснить следствие.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство поножовщина

Другие материалы на эту тему:

В новогоднюю ночь на Витебщине 18-летний парень ранил милиционеров

В новогоднюю ночь на Витебщине 18-летний парень ранил милиционеров

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Питался людьми, зверями и птицами. Архангельский людоед убил и съел троих мужчин

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение