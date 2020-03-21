СКР: в Москве мужчина зарезал жену и ее родителей

Семейная трагедия произошла сегодня ночью на северо-западе российской столицы.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР, находясь в квартире на Волоколамском шоссе, мужчина зарезал 37-летнюю супругу, а также ее 60- и 59-летних отца и мать.

Следователи отметили, что после этого подозреваемый позвонил своим родителям и в полицию, сообщил о случившемся.

В момент преступления в жилище находились двое детей, которые не пострадали.

Все обстоятельства ЧП и мотивы мужчины должно выяснить следствие.