В Минске байкер на «Харлее» протаранил две легковушки

31-летний мотоциклист пострадал в результате аварии на Местном проезде в Минске.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель ОГАИ Первомайского района Ирина Кавецкая, молодой мужчина на «Харлей-Дэвидсоне» выскочил на встречку и врезался в легковой «Хёндэ», который выезжал с парковки.

После этого байк отбросило на припаркованный «Фольксваген».

Мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.

По данным УГАИ Минска, в 2019-м в столице было зарегистрированы 32 аварии с участием мототранспорта, в которых два человека погибли и 32 получили ранения.