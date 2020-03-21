В Минске байкер на «Харлее» протаранил две легковушки
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31-летний мотоциклист пострадал в результате аварии на Местном проезде в Минске.
Как сообщила представитель ОГАИ Первомайского района Ирина Кавецкая, молодой мужчина на «Харлей-Дэвидсоне» выскочил на встречку и врезался в легковой «Хёндэ», который выезжал с парковки.
После этого байк отбросило на припаркованный «Фольксваген».
Мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.
По данным УГАИ Минска, в 2019-м в столице было зарегистрированы 32 аварии с участием мототранспорта, в которых два человека погибли и 32 получили ранения.